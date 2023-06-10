Unutulan çocuk oyunları Kırşehir'de yeniden hayat buluyor

Kırşehir'de Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle unutulan çocuk oyunları yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

PAYLAŞ
  • 10.06.2023 11:59
  • Güncelleme: 10.06.2023 11:59
  • 31
Unutulan çocuk oyunları Kırşehir'de yeniden hayat buluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de Milli Eğitim ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle unutulan çocuk oyunları yeniden gün yüzüne çıkarılıyor.

Akpınar ilçesi spor salonunda düzenlenen program ile ’Geleneksel Çocuk Oyunları’ etkinliği düzenlendi. Çocuklara, teknolojiyle birlikte unutulan ve unutulmaya başlamış geleneksel oyunlar hatırlatıldı. Çocukların eğlenceli vakit geçirdiği programda; saklambaç, ateş oyunu, beştaş, birdirbir, yakar top gibi oyunlar yeniden hatırlatılarak çocuklardan da kendilerinden sonraki nesiller için öğrendikleri oyunu öğretmeleri ve yaz tatilinde teknolojiden uzak kalarak öğrendikleri oyunları oynamaları istenildi. Akpınar Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe Akpınar Kaymakamı Yunus Emre Polat, Akpınar Belediye Başkanı Şükrü Turgut, İl Millî Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen etkinlik sonrası dereceye giren takımlara kupa ve öğrencilere madalya verildi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Fatma Çolakbayrakdar, Çölyaklı Aileleri Ziyaret Etti

Fatma Çolakbayrakdar, Çölyaklı Aileleri Ziyaret Etti

Vali Çiçek Öğrenci Meclisi'nde gençlere seslendi: 'Uyuşturucuyla mücadelede sizlerden yardım istiyoruz'

Vali Çiçek Öğrenci Meclisi'nde gençlere seslendi: 'Uyuşturucuyla mücadelede sizlerden yardım istiyoruz'

Rıfat Yörük'ten Yeni Kitap

Rıfat Yörük'ten Yeni Kitap

Talas'ta Antika Günleri Sürüyor

Talas'ta Antika Günleri Sürüyor

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

Geleceğin Bilim İnsanları Projelerini Sergiledi

ERÜ Tıp Fakültesi 49. Dönem Mezunlarını Verdi

ERÜ Tıp Fakültesi 49. Dönem Mezunlarını Verdi

Çok Okunanlar
1
Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

Kayseri'de bin kadınlı, dans, aerobik, zumba etkinliği tepki çekti

2
'Muhalefetin İntiharı'

'Muhalefetin İntiharı'

3
Kayseri'de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

Kayseri’de Bağımsız aday Ahmet Ülger sadece 86 oy aldı. Özışık kaç oy aldı?

4
Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

Balkondan düşerek yaşamını yitiren anne ile 2 çocuğu toprağa verildi

5
Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

Sevilen İş adamı Yavuz Mutier hayatını kaybetti

6
38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

38 yaşındaki adam fabrikada ölü bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kemal Tekden: 'Çocukları zekasına, yeteneğine göre yetiştirirseniz büyük işler yapmış olursunuz'

Kemal Tekden: “Çocukları zekasına, yeteneğine göre yetiştirirseniz büyük işler yapmış olursunuz”

Havalardan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi

Havalardan bunalan çocuklar süs havuzuna girdi

DAHA FAZLA
İnşaat halindeki binanın yalıtım malzemeleri yandı

İnşaat halindeki binanın yalıtım malzemeleri yandı

Akıl küpleri Kayseri'de

Akıl küpleri Kayseri'de

Kayseri ve Develi'nin manevi mimarlarından Numan Çelebi hoca anıldı

Kayseri ve Develi'nin manevi mimarlarından Numan Çelebi hoca anıldı

Yoldan çıkan halk otobüsünün tramvay yoluna girmesi kamerada

Yoldan çıkan halk otobüsünün tramvay yoluna girmesi kamerada

Memduh Sungur Hakka Yürüdü

Memduh Sungur Hakka Yürüdü