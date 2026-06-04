Unutulan El Sanatları Kaymek'te Hayat Buluyor

TÜRKSOY 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti Kayseri’de kültür ve mesleki eğitime katkı sağlayarak vatandaşların kendini geliştirmesine imkân tanıyan Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK), geleneksel el nakış işlemelerini yeniden canlandırarak gelecek nesillere aktarıyor.

Bu kapsamda, Kayseri’nin kültürel mirasını yaşatma konusunda önemli bir rol üstlenen KAYMEK Göz Nuru Tesisleri, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el nakış işlemelerini yeniden gün yüzüne çıkarıyor. Özellikle Anadolu’nun zengin motif dünyasını yansıtan nakış teknikleri, usta öğreticiler eşliğinde yeni nesillere aktarılıyor.

KAYMEK sosyal ve kültürel gelişimine ayrı bir önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın vizyonuyla faaliyetlerini sürdürürken, tesiste geçmişten günümüze uzanan el emeği sanatları titizlikle öğretiliyor.

“Hem İş Öğreniyorlar Hem Aile Bütçelerine Katkı Sağlıyorlar”

Eğitmen Hatice Avşar, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, şunları söyledi:

“13 yıldır KAYMEK ailesinde el ve makine nakışları eğitmenliği yapıyorum. Geleneksel el nakışları adına kursumuz kapsamında Türk nakışlarına ağırlık vermeye çalışıyoruz. Türk işi, Antep işi, tel sarma, tel kırma gibi geleneksel Türk nakışlarını kapsayan bir kursumuz var. Kursiyerlerimiz hem iş öğreniyorlar hem aile bütçelerine katkı sağlamak amacıyla sipariş çalışıyorlar. Anadolu kültüründe çeyiz amaçlı gelen kursiyerlerimiz de var, sosyalleşmek için gelen kursiyerlerimiz de var.”

“Kurslara Heyecanla Geliyoruz”

Uğurgül Yıldız isimli kursiyer, 2017’den beri bu kurslara büyük bir heyecanla devam ettiğini belirterek, “Burada sosyalleşiyoruz, her türlü işi öğreniyoruz. Sim sarma, tel kırma gibi işlerle çantalar yapıyoruz, ekonomik olarak da bize katkısı oluyor” dedi. Yıldız, bu imkânları kendilerine sağlayan Başkan Büyükkılıç ve KAYMEK ekibine teşekkür etti.

Kursiyer Vildan Doğan da bu kursların kendisine çok şey kattığını vurgulayarak, bu yaptıkları işlerle birlikte aile bütçesine katkı sağladıklarını kaydetti.