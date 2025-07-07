Unutulan Mesleklerin Ustaları Yetiştiriliyor

Talas Belediyesi ve Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) iş birliği ile hayata geçirilen Talas Restorasyon Eğitim Merkezi'nde (TAREM) eğitimler hız kesmeden devam ediyor.

Unutulan Mesleklerin Ustaları Yetiştiriliyor

Bir yandan beşinci dönem kayıtlarının sürdüğü, diğer yandan da eğitimlerin devam ettiği merkezde mimari restorasyon ahşap ve mimari restorasyon taş atölyelerinde her yaştan katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Talas’ın Zincidere Mahallesi’ndeki tarihi Kız Yetimhanesi müştemilatında bulunan alanda gerçekleştirilen kurslara, herhangi bir ön sınava girmeksizin isteyen herkes kayıt yaptırabiliyor.

Başvuruların 18 Temmuz Cuma gününe kadar Kayseri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama Araştırma Merkezi’ne yapılacağı, eğitimlerin ise 21 Temmuz-5 Eylül arasında gerçekleşeceği kurslar hakkında 0352 432 38 38/42340 numaralı telefondan detaylı bilgi alınabilir.

ULUSLARARASI İŞ İMKÂNI

Öte yandan kursiyerlerin e-devletten sorgulanabilen sertifika sahibi olacağı TAREM ile unutulmaya yüz tutan geleneksel zanaat ve el sanatları gelecek kuşaklara aktarılırken, kursiyerlere de gerek yurt içinde gerekse uluslararası restorasyon çalışmalarında iş imkânı doğacak.

Haber Merkezi

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