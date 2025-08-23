Unutulmaya yüz tutmuş Sarız kilimleri, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü'nde yaşatılıyor

Kayseri’nin Sarız ilçesine özgü, geçmişte her evde dokunan ancak günümüzde unutulmaya yüz tutmuş olan Sarız kilimleri, Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü bünyesinde yeniden hayat buluyor. Enstitü, hem geleneksel motifleri yaşatarak hem de modern tasarımlarla günümüze uyarlayarak kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor. Sarız kilimini yeniden günümüze taşıyacak ve yeni ürünlerin üretileceğini belirten Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Kurum Müdürü Ali Durmuş: “Olgunlaşma Enstitüsü olarak biz geçmişten geleceğe kültür köprüsü kuran bir kurumuz. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarımızı günümüz ortamında yorumlayarak, yeni bir bakış açısı kazandırarak ürünlerimizi yeniden hayatta tutuyoruz, yaşatıyoruz ve unutturmuyoruz. Amacımız bu. Bugün de size Sarız kilimi ile ilgili bilgi vereceğiz. Sarız kilimimiz 2025-2026 eğitim öğretim yılında Bakanlığımız Hayat Boyu Genel Müdürlüğü bünyesinde Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü uhdesinde kurumsal bir proje olarak tanımlanmış. Ve bu yıl biz Sarız kilimleri üzerine çalışacağız. Sarız kilimleri üzerinde ne yapacağız? Hem kilimlerimizi yeniden hayata geçireceğiz, yeniden dokuyacağız. Günümüzde bunu nasıl modernize edebiliriz, günümüz yaşam alanlarına nasıl yansıtabiliriz? Bunları planlayacağız. Bunlarla ilgili çalışma yapacağız. Ar-ge birimimiz, grafik tasarım birimimiz bunlarla ilgili çalışmalar yapacak ve yine usta öğreticimiz Fatma Hanım da alanında Kayseri Sarız kilimi noktasında tek bu konuda kendisi, o da kurumumuz bünyesinde çalışan bir ust öğreticimiz. Bunlarla ilgili atölye çalışmalarımızı tezgahta halılara dokuyarak, iplerin dilini ilmek ilmek halıya işleyerek Sarız kilimini yeniden günümüze, gündemimize alacak ve yeni ürünlerimizi üretecek" ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin Kültür Bakanlığı'nın ilk Dokuma Sanatçısı Usta Öğretici Fatma Alkış ise Sarız kilimindeki motifler hakkında bilgiler vererek: “Dokumaya çok küçük yaşta başladım, 7 yaşında öğrendim ve 44 yaşındayım, hala devam ediyorum. Severek de yapıyorum. Sarız kilimi şu an unutulmaya yüz tuttu ve olgunlaşma sayesinde tekrar hayata geçirmeye başladık. Çeşitli motiflerimizle dokumaya başladım, bir ay bitti şu an. Benim için anlamı, ben aslında sonradan öğrendim. Bilinçsiz bir sınava girdim ve Kayseri'de ilk ve tek olduğumu öğrendim. Daha önce bu sınava hiç giren olmamış. El sanatları üzerine, dokuma üzerine unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasımızın taşıyıcısıyım. Sanatçı tanıtım kartını aldım. Bu sayede farklı, devletimiz tarafından, Kültür Bakanlığı tarafından farklı etkinliklere davet ediliyorum. Yakın zamanda Ankara'da kültürel miras taşıyıcısı olarak Kayseri'den ilk ve tek katılım sağladım. Bakanımız tarafından plaket takdim edildi. Olgunlaşma olarak, kültürel miras taşıyıcısı olarak kültürümüzü gelecek nesillere aktarmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.