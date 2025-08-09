Unutulmayla yüz tutmuş kültürel miras: Dorak Taşı

Yoğurdun farklı kıvam ve lezzete ulaşmasına yardımcı olan Dorak Taşı, yüzyıllardır geleneksel el aletleriyle işleniyor. Konuyla ilgili konuşan Dorak ustası Oğuz Ayata, “Benim tek amacım unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasımızı unutturmamak. Gelecek nesillere aktarmak. Günümüzde Dorak Taşı’nı yapan en genç ustayım” dedi.

Ağırnas Mahallesi’nde ustalık yapan Oğuz Ayata, Türkiye’nin en genç Dorak ustası olmasının yanında ‘Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı’ almaya da hak kazandı. Dorak Taşı’nı geleneksel el aletleriyle yontarak şekillendiren Ayata, “Benim tek amacım unutulmaya yüz tutmuş kültürel mirasımızı unutturmamak. Gelecek nesillere aktarmak. Günümüzde Dorak Taşı’nı yapan en genç ustayım. Dorak taşımız, yoğurt süzdürmek için kullanılır. Yoğurt, taş içerisinde istenilen kıvama kadar bekletilir ve yemeklerde kullanılır. Dorak yoğurdu, geleneksel mantı yemeğinin üzerine, bulgur ve et yemeklerinin üzerine dökülerek yenir. Yoğurdu su ile karıştırıp içine ekmek doğranır. Açlığı ve susuzluğu giderir, serinletir. Yoğurdun suyu kalmayana kadar süzülür ve börek içlerinde kullanılır. Aylarca yoğurt biriktirilip tereyağı yapımı için yayıklara alınır ve tereyağı çıkartılır. Dorak yoğurdu hem taze yenir hem de güneşte kurutularak tulumlar içerisinde uzun seferlerde tüketilir. Buna da "kurut" ve "tarhana" denir” diye konuştu.