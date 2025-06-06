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  • Üretici, Aşkın Genç'e dert yandı 'Bizi muzdarip eden iş gücü artı yem maliyeti'

Üretici, Aşkın Genç'e dert yandı 'Bizi muzdarip eden iş gücü artı yem maliyeti'

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Yeşilhisar'da hayvan pazarını ziyaret etti. Bir üretici Milletvekili Genç'e ' Ben üretici olarak vatandaşa da bir şey demiyorum. Onlar bizi desteklemeye çalışıyor. Biz de vatandaştan yana olmaya uğraşıyoruz ama bizi muzdarip eden iş gücü artı yem maliyeti' dedi.

Üretici, Aşkın Genç'e dert yandı 'Bizi muzdarip eden iş gücü artı yem maliyeti'

Kurban bayramı dolayısıyla Yeşilhisar ilçesinde bulunan hayvan pazarını ziyaret eden CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, burada hem üretici hem de kurban almak isteyen vatandaşlar ile sohbet etti.

Bir üretici, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ile yapmış olduğu konuşmada; “Bayram ikramiyeleri ilk çıktığında bin liraya kurban alıp, üstüne para artırdığımız dönemden geliyoruz. Şimdi bayram ikramiyesi artı üstüne 14 bin lira maaşı da koyduğumuz zaman yine de bir kurban parası etmiyor. Kaybımızı siz tahmin edebilirsiniz. Bir maaş ortada yok, bayram ikramiyesini kenara koyduğumuzda. Ama ben üretici olarak vatandaşa da bir şey demiyorum. Onlar bizi desteklemeye çalışıyor. Biz de vatandaştan yana olmaya uğraşıyoruz ama bizi muzdarip eden iş gücü artı yem maliyeti” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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