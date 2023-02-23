Ürgüp Belediyesi Hatay'da çadır kent kurdu

Ürgüp Belediyesi ekipleri Hatay Kırıkhan’daki depremzedeler için çadır kent kurulumunu tamamladı.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesine giden Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada, "Çadır kent kurmak üzere geldiğimiz Hatay-Kırıkhan’da, Belediye Başkanımız Ayhan Yavuz ile koordineli olarak çadırkent kurulumunu gerçekleştirdik. Depremzedelerimize Çadır kent hayırlı olsun. Rabbim, ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun” dedi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk bölgedeki çalışmaları inceledikten sonra depremzedeleri ziyaret ederek acılarına ortak oldu.