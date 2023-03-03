Ürgüp Belediyesi Kırıkhan Belediyesi 'Kardeş Şehir' oldu

Ürgüp Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısında alınan karar sonucu depremden etkilenen Hatay’ın Kırıkhan İlçesi ile Ürgüp ‘kardeş şehir’ oldu.

Ürgüp Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısı yapıldı. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün başkanlığında yapılan olağan meclis toplantısında Başkan Aktürk depremlerin ardından görevlendirildiği Hatay’ın Kırıkhan ilçesindeki seyircilerini ve bölgede devam eden çalışmalarla ilgili meclisi bilgilendirdi. Gündemde yer alan maddelerin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda Hatay’ın Kırıkhan ilçesi ile kardeş şehir olması teklifi de görüşüldü.

Mecliste oy birliğiyle alınan karar ile Ürgüp, deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay’ın ilçesi Kırıkhan ile kardeş şehir oldu.