Ürgüp- Kayseri karayolunda feci kaza: 3'ü ağır 7 yaralı
Ürgüp - Kayseri karayolunda otomobil ile minibüs'ün karıştığı kazada kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kayseri-Ürgüp karayolunda meydana geldi. Kazada minibüs ile otomobil çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3’ü ağır 7 yaralı Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol daha sonra kontrollü olarak açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.