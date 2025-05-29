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Ürgüp- Kayseri karayolunda feci kaza: 3'ü ağır 7 yaralı

Ürgüp - Kayseri karayolunda otomobil ile minibüs'ün karıştığı kazada kazada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Ürgüp- Kayseri karayolunda feci kaza: 3'ü ağır 7 yaralı

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kayseri-Ürgüp karayolunda  meydana geldi. Kazada minibüs ile otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3’ü ağır 7 yaralı Ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol daha sonra kontrollü olarak açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi

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