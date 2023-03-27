Ürgüp'te mevlit programı düzenlenecek

Ürgüp Belediyesi tarafından bugün teravih namazı öncesinde Musalla Camii'nde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dualar edilerek Kuran-ı Kerim tilaveti okutulacak.

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  • 27.03.2023 15:08
  • Güncelleme: 27.03.2023 15:32
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Ürgüp'te mevlit programı düzenlenecek
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ürgüp Belediyesi tarafından bugün teravih namazı öncesinde Musalla Camii’nde; Kahramanmaraş merkezli meydana gelen, 11 ili etkileyen depremde hayatını kaybedenler ve tüm şehitler için dualar edilerek Kuran-ı Kerim tilaveti okutulacak.

Bugün iftardan sonra Saat 19:30’da başlayacak ve Musalla Camii’nde gerçekleştirilecek olan programa, Hafız Alpcan Çelik, Mustafa Alphayta ve Aziz Hardal katılacak. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileğini yineleyen Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan vesilesiyle bu yıl sadece iftar sofrası kurduklarını belirterek, böyle bir dönemde ramazan etkinlikleri yapmadıklarını, sadece Kur’an-ı Kerim ziyafeti programı planladıklarını vurguladı.

Başkan Aktürk “Bu mübarek ayda depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımız, hastanelerde şifa bekleyen tüm kardeşlerimiz için dualarımızı göndermek istedik. Hem gönül soframızda hem de iftardan sonra Musalla Camimizde misafirimiz olacak kıymetli hocalarımızla gerçekleştireceğimiz “Kur’an Ziyafeti ve Mevlit Programı”na tüm hemşehrilerimi bekliyorum" dedi.

İHA

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