Ürgüp'ten Kayseri istikametine gelen araç kaza yaptı: 3 ölü

 Nevşehir'in Ürgüp ilçesinden Kayseri istikametine giden araçta bulunan 3 kişi, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaşanan kazada yaşamını yitirdi.

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  • 21.01.2023 14:54
  • Güncelleme: 21.01.2023 14:54
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Ürgüp'ten Kayseri istikametine gelen araç kaza yaptı: 3 ölü

Kaza, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Ürgüp – Kayseri karayolunun Karakaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kayseri istikametine giden 38 AFZ 664 plakalı araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 100 metre sürüklenen araçta bulunan Ahmet S. (23) ve Sinan Ö.’nün (25) olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılan Kamil K. de doktorların tüm müdahalesine rağmen rağmen kurtarılamadı. 

Kaza yerinde inceleme yapan polis, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

1ha

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