'Ürünler rafta kalmasını sağlayacak koruyucu madde içeriyor, sağlıklı zannedilip direkt yönelmemek gerekir'

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Hilmi Altuğ ve Diyetisyen Kübra Taze Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında 'Geleceğe Mektuplar' programına katılarak Moderatör Ahmet Avanlıer'in sorularını yanıtladı.

Diyetisyen Kübra Taze, paketli ürünlerin üzerinde yazan doğal ve katkısız ibareleri hakkında bilgiler vererek, “Şimdi öncelikle açken alışveriş yapmayın. Çünkü şöyle söyleyeyim Hani o anda hani o yaşadığımız açlıkla aslında her şey yiyebilecek gibi bir hissiyatla ilerliyoruz. Ürün ambalajlarında firmalar tarafından doğal, katkısız ürün ya da diyete uygun tarzında yönlendirmeler yapılıyor. Aslında bu yönlendirmeler ürünler hakkında yeterli bilgi vermiyor. Örnek vereyim şekersiz olarak adlandırılan herhangi bir üründe yapay fruktoz şurubu kullanılmış olabilir doğal şeker yoktur ama onu tatlandırmak için farklı bir katkı maddesi kullanılmıştır. Bu ürünlerin bir raf bölümüne sahip oldukları için içeriklerinde illaki o rafta kalmasını sağlayacak koruyucu madde içeriyor o ürünlere direkt sağlıklı olarak yönelmemek gerekiyor” ifadelerinde bulundu.