Uşak Belediye Başkanı'ndan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'ı belediyede ağırlayarak kendisine ziyaretleri için teşekkür etti.

PAYLAŞ
  • 21.11.2022 14:23
  • Güncelleme: 21.11.2022 15:00
Uşak Belediye Başkanı'ndan Başkan Palancıoğlu'na ziyaret
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın’ı belediyede ağırlayarak kendisine ziyaretleri için teşekkür etti.

Melikgazi yapmış olduğu ve yapacağı projeler hakkında bilgi veren Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Belediyeler olarak tecrübe paylaşımı ve proje konusunda istişarelerimiz oluyor. Birbirimize destekler sağlayarak şehirlerimiz ve ülkemizin gelişmesi için birlikte çalışmalarımız oluyor. Örnek bir belediye olmak için çaba sarf ediyoruz. Belediyelerimizin ortaklaşa faaliyetleri ülkemize hizmet açısından çok önemli. Belediyeler ile aramızdaki işbirliğini faydalı işler çerçevesinde yaygınlaştırıyoruz. Görüş alışverişlerimiz ile çalışmalarımıza ve projelerimize katkı sağlıyoruz. Mehmet Başkanımıza ve beraberindekilere nazik ziyaretleri için teşekkür ederim” dedi.

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın ise, örnek ve referans bir belediye olan Melikgazi’nin çalışmaları ve misafirperverliği için Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Ahmet Taş yeniden başkan

Ahmet Taş yeniden başkan

Asırlık sikkeleri saniyeler içerisinde basıyorlar

Asırlık sikkeleri saniyeler içerisinde basıyorlar

Kayseri'de, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası gerçekleşti

Kayseri’de, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası gerçekleşti

Yarım asırdır baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği yapıyor

Yarım asırdır baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği yapıyor

Uşak Belediye Başkanı, Başkan Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

Uşak Belediye Başkanı, Başkan Büyükkılıç'ı Ziyaret Etti

Kayseri, Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

Kayseri, Atlı Cirit Türkiye Şampiyonası'na Ev Sahipliği Yaptı

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

Bin 200 minik öğrenci ile '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Konseri'

4
Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

Hacılar'daki köpek vahşetiyle ilgili belediye ve valilik tazminata çarptırıldı

5
Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

Kazada hayatını kaybeden Rümeysa toprağa verildi

6
Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

Özel'den özel istek: 'Genel başkanınızı değiştirin'

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yahyalı'ya yeni halı saha

Yahyalı'ya yeni halı saha

Kayseri'de eylül ayında 32 adet yatırım teşvik belgesi verildi

Kayseri’de eylül ayında 32 adet yatırım teşvik belgesi verildi

DAHA FAZLA
Dansöz oynatılan gözlemeciye kapatma kararı

Dansöz oynatılan gözlemeciye kapatma kararı

Başkan Büyükkılıç, Sarız'da Muhtarlarla Buluştu

Başkan Büyükkılıç, Sarız'da Muhtarlarla Buluştu

Ayhan Öğretmen'den ara tatilde fedakar davranış

Ayhan Öğretmen’den ara tatilde fedakar davranış

Ara Yıl Tatili Tuna Life Center'da Dolu dolu Yaşandı

Ara Yıl Tatili Tuna Life Center'da Dolu dolu Yaşandı

Görme Engelli sporcular Kayseri'ye şampiyon olarak döndü

Görme Engelli sporcular Kayseri'ye şampiyon olarak döndü