Üst Düzey Protokol, Mustafa Germirli İmam Hatip Ortaokulu'nu Ziyaret Etti

Kurumsal iş birliği ve eğitim kalitesinin yerinde tespiti amacıyla gerçekleştirilen ziyarette; Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Vali Yardımcısı Mehmet Türköz, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın liderlik etti.

Komisyon başkanı ve beraberindeki protokol heyeti, ziyaret esnasında eğitimin temel taşları olan öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Öğretmenler, öğrenci motivasyonu, teknolojinin eğitime entegrasyonu, aile katılımının artırılması ve mesleki gelişim fırsatları gibi birçok konuda değerli görüşlerini paylaştı” dedi.

Ziyaret, eğitimdeki gelişmelerin ve öğretmenlerin ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını sağlamak amacıyla önemli bir adım olarak değerlendirildi.