Üst geçitte intihara kalkıştı, emniyet müdürü ikna etti

Yozgat’ta üst geçide çıkarak intihar etmek isteyen şahsı, olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Kenan Şaban Süzgün ikna ederek bulunduğu yerden indirdi.

Olay, E-88 karayolu şehir geçişinde bulunan üst geçitte meydana geldi. Yaşadığı ailevi sebepler nedeniyle bunalıma giren H.Y., üst geçide çıkarak intihar etmek istedi. H.Y.’yi gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine emniyet, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. Ekipler H.Y.’nin atlama ihtimaline karşı üst geçidin altına branda gerdi.

Polis ekipleri de H.Y.’yi kararından vazgeçirmek için üst geçide çıktı, gencin bir anlık dalgınlığından faydalanan ekipler, H.Y.’yi kolundan yakaladı. Ekiplere direnen ve zor anlar yaşatan H.Y.’yi olay yerine gelen İl Emniyet Müdür Kenan Şaban Süzgün, ikna ederek bulunduğu yerden indirdi. H.Y. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.