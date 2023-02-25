Üst geçitte kaza: 2 yaralı
Kayseri'de kamyonet ve taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
- 25.02.2023 13:15
- Güncelleme: 25.02.2023 13:15
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Kaza, Kocasinan Bulvarı, Devlet Hastanesi önündeki üst geçitte meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen taksi sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kamyonete arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ilk müdahale sonrası 2 yaralıyı çevredeki hastanelere kaldırdı.
Tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaza yerinde inceleme yapan polis soruşturma başlattı.
1ha
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