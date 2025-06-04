Üst geçitten araçlara taş ve izmarit atan 3 çocuk yakalandı
Kayseri'de üst geçide çıkıp araçlara taş ve izmarit atan 3 suça sürüklenen çocuk tespit edilerek gerekli adli işlemler başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri “Kayseri’de pes dedirten bir manzara! Üç çocuk, bir üst geçide çıkıp geçen araçlara taş ve izmarit atarak faciaya davetiye çıkardı” konulu paylaşım ile ilgili yapılan çalışmalar neticesinde;
Bahse konu olayı gerçekleştiren 3 suça sürüklenen çocuk tespit edilerek aileleri, kendileri hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.