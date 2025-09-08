Usta Öğretici Solak, 'Geçmişten günümüze, eskiden yeniye bir konseptle halılarımızı sergiliyoruz'

06-14 Eylül tarihleri arasında gerçekleşen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında, Kayseri Kültür Yolu Festivali’nde de birçok etkinlik olmaya devam ediyor. Kayseri Arkeoloji Müzesi’nde eski ve yeni Bünyan Halılarını sergileyen Bünyan Onur Karasungur Halk Eğitim Merkezi’nde Halı Dokuma Usta Öğreticisi olarak görev yapan İsmail Solak, geçmişten günümüze ve eskiden yeniye halı modellerinin sergilendiğini kaydetti. Solak, “Şu an Kaleiçi sergi salonundayız. Kültür Yolu Festivali’ne Halk Eğitim Merkezi olarak katılıyoruz. Biz Bünyan’ın yöresel bir değeri olan Bünyan Halısını burada sergilemeyi amaçladık. Geçmişten günümüze, eskiden yeniye bir konseptle halılarımızı sergiliyoruz. En başta Bünyan Halılarını göreceksiniz. Sonrasında da bizim Halk Eğitim Merkezi’nde ürettiğimiz dekoratif halıları görebilirsiniz” şeklinde konuştu.