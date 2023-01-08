Usta Sanatçı Hülya Koçyiğit Türk sinemasını konuştu

Talas Belediyesi’nin ilk olarak Aralık ayı ile birlikte başlattığı Talas Kültür Sanat programları Ocak ayında da hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede gerçekleştirilen ilk etkinlik ise Türk Sinemasının duayen ismi Hülya Koçyiğit ile ’Cumhuriyet’in 100. Yılında Türk Sineması’ söyleşisi oldu.

Cumhuriyetin 100. Yılında gerçekleştirilen ilk Talas programı olma özelliğini de taşıyan etkinliğe Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun’un yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. Erciyes Üniversitesi Kültür Merkezinde, Yazar Selahaddin Yusuf’un moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşiye her yaştan sinemasever yoğun ilgi gösterdi. Salonun dolduğu program, Selahaddin Yusuf ve Hülya Koçyiğit’in, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkürleri ile başladı. Söyleşi sonunda sahneye gelerek kısa bir konuşma yapan Başkan Yalçın, bu programın Cumhuriyetin 100. Yılında Talas’ta gerçekleştirilen ilk program olduğuna dikkat çekerek, "Bugün, Cumhuriyetimizin 100. Yılının ilk programlarından birini gerçekleştirdik. Bize cumhuriyetimize, ülkemize ve devletimize sahip çıkmanın önemini anlatan, mühür vuracak sözler söylediniz. Size ve katılan değerli vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Taklitçilik, batılılaşma özentisi görüyorum"

Son dönemde ülkede batılılaşma özentisi gördüğünü ve Türkçe’nin kaybolmasından korktuğunu dile getiren Koçyiğit; "Olağanüstü tarihimiz var, cennet gibi bir vatan toprağımız var, çok güzel insanlarımız var. Anadolu güzel insanlarla dolu. Her gün biraz daha modern yaşama ayak uydurduğumuzu görüyorum. Ancak zaman zaman içime sindiremediğim taklitçilik, batılılaşma özentisi görüyorum. Sinemada da, gerçek hayatta da. Şehirlerimize giriyoruz, bütün afişler yabancı dilde. Burada bir restoran, aşevi, yemekhane demek varken dondurmacımızın adı yabancı, yemek yediğimiz, kaldığımız oteller yabancı. Bunun bir özenti olduğunu düşünüyorum. Türkçe’nin doğru dürüst konuşulmaması beni çok yaralıyor. Televizyon spikerlerinin dahi Türkçelerinin yeterli olmadığını görüyorum. Çocukların ellerinde teknolojik aletler var, onlarla iletişim kurarken zaten kelimeleri yabancı dilde kullanıyorlar. Türkçemiz kayboluyor korkusu var bende. Dilimizi kaybedersek her şeyimizi kaybetmiş sayılırız. Bir yandan çok güzel şeyler oluyor, ülkem için çok umutluyum. Çocuklarımız çok güzel yetişiyorlar, elbette ki bir önceki nesilden çok parlak zekalılar" ifadelerini kullandı.

Program sonunda düşüncelerini dile getiren sanatçı Hülya Koçyiğit, çok güzel bir gece yaşadığını ve bu organizasyonda olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Talas Belediyesi’nin daveti üzerine geldik ve burada çok değerli insanlarla sohbet etme fırsatı buldum. Hayat sohbet ederek güzelleşiyor. Benim için çok güzel bir geceydi. Çok mutlu oldum, teşekkür ediyorum. dedi. Daha sonra kısa bir değerlendirmede bulunan yazar Selahaddin Yusuf da Talas’ta yavaş yavaş bir kültür-sanat kitlesinin oluştuğuna dikkat çekerek bunda Başkan Yalçın katkısının büyük olduğunu belirtti. “Talas’ta bu tür etkinliklerde ısrar edilirse daha güzel sonuçlar alınacağını düşünüyorum.” diyen Yusuf, sözlerinin sonunda Başkan Yalçın’a teşekkür etti.

Hülya Koçyiğit, program sonunda sinemaseverlerden gelen soruları cevapladı. Söyleşi programının kapanışında sahneye gelen Başkan Yalçın, Hülya Koçyiğit ve Selahaddin Yusuf’a Talas’ı ve Kayseri’yi tanıtan kitaplar ile birlikte çiçek hediyesinde bulundu.