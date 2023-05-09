Ustalığı Türk'lerden öğrendiler

Romanya'nın Bacau kentinden gelen Romen öğrenciler, Nevşehir'de bulunan çeşitli iş yerlerinde staj yaptı.

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  • 09.05.2023 16:23
  • Güncelleme: 09.05.2023 16:23
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Ustalığı Türk'lerden öğrendiler
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Romanya’nın Bacau kentinden gelen Romen öğrenciler, Nevşehir’de bulunan çeşitli iş yerlerinde staj yaptı.

Avrupa Birliği Erasmus Projesi çerçevesinde yurt dışı stajını yapmak için Nevşehir’e gelen 24 Romen öğrenci, oto tamiri ve yiyecek içecek alanında staj yaptı. İki hafta süren staj döneminde öğrenciler özellikle oto tamir servislerinde Türk ustalar ile birlikte çalıştı. Romen çıraklar ile çalışmanın ayrı bir mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Türk ustalar, "Romen öğrenciler ile çalışmak çok güzeldi. En büyük sorunu dil konusunda yaşadık. Ama işaret dili ile anlaşmaya çalıştık. Öğrencilerin meslek deneyimleri olduğu için yapılacak iş için gerekli aletleri tahmin ederek hemen getiriyorlar. Ayrıca araç üzerinde yapılacak olan tamir konusunda da bilgi sahibiler. Akıllı telefonlarda bulunan dil çeviri programlarını kullanarak araç üzerinde yapılacak olan işlemleri söyledik. Onlarda biraz bilgi ve becerileri olduğu için yapmakta zorlanmadılar” şeklinde konuştu. Yiyecek ve içecek bölümünde okuyan öğrenciler de Kapadokya bölgesinde bulunan çeşitli restoranlarda staj yaptı. Restoranlarda çalışan öğrenciler Türk ustalar gibi garsonluk yaptı, müşteriler ile ilgilendi.

2 haftalık staj programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Kapadokya bölgesini de gezdi.

İHA

Kayseri Gündem
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