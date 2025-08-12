Usulsüz mühimmat satışı operasyonunda 1 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince usulsüz olarak sistemlerden çıkış yaparak envarter dışı kalan muhimmatları piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yapılan operasyonda 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, usulsüz olarak sistemlerden çıkış yaparak envarter dışı kalan muhimmatları piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde; N.K.(50) isimli şahıs tespit edilen adreste yakalanarak hakkında 6136 SKM suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı. Yapılan aramalarda; 5 bin 650 adet muhtelif çaplarda fişek, 1 adet ruhsatsız tabanca,13 adet kuru sıkı tabanca alt gövdesi ve 16 adet silah sürgü takımı ele geçirildi.