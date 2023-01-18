'Usulsüz satış' davası görülmeye başlandı
Kayseri'de iletişim teknoloji mağazasında usulsüz satış yaptığı gerekçesiyle açılan dava görülmeye başlandı.
- 18.01.2023 15:25
- Güncelleme: 18.01.2023 15:25
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İddiaya göre 2016 yılında F.N.B. adına 3 cep telefonu ve 2 konsol sattıkları gerekçesiyle O.K. ile D.C. hakkında dava açıldı. 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya müşteki F.N.B, tutuksuz sanıklardan D.C. ile taraf avukatları katıldı. Sanıklardan O.K. duruşmaya katılmadı.
MÜŞTEKİ F.N.B.: DURUŞMAYA GELMEYEN O.K. ESKİ EŞİMLE AYARLADIKLARINI SÖYLEDİ
2016 yılında hamile olduğunu söyleyen müşteki F.N.B. “O zaman evli olduğum Ü.B. başka yerlere de aynısını yapmış. 2018’de babama Mersin’den bir avukat ulaşmış. 6 adet cihaz nedeniyle borcum olduğunu söylemiş. Bizim o zaman haberimiz oldu. Bu hadiselerden sonra suç duyurusunda bulunup boşandım. Eski eşime neden yaptığını sordum, ‘ihtiyacım vardı’ dedi. Sonra araştırıp şubeyi buldum. O.K’yi buldum. O da eşimden için ‘Ben de yararlandım o da yararlandı’ dedi. Herkes işlediği suçun cezasını çeksin” diye konuştu.
Sanıklardan D.C. ise “Benim görevim iletişim danışmanlığıydı. Satış elemanı değildim. Bir sene çalışıp ayrıldım” dedi.
Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.