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Üvey Kızıyla Tartışan Yaşlı Adam, Önce Kızını Sonra da Kendini Vurdu

Kayabaşı Mahallesi'nde tartışma yaşadığı üvey kızı Y.K.'yı tüfekle yaralayan H.A.D. (76) daha sonra kendi yaşamına son verdi.

Üvey Kızıyla Tartışan Yaşlı Adam, Önce Kızını Sonra da Kendini Vurdu

Olay, saat 11:30 sıralarında Kocasinan İlçesi Kayabaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre H.A.D. ile üvey kızı Y.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. H.A.D. av tüfeği ile önce üvey kızını, ardından da kendisini vurdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kız ambulans ile hastaneye kaldırılırken sağlık ekipleri üvey babanın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. H.A.D.’nin cenazesi, cenaze aracıyla devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi

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