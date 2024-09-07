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Uyan da balığa gidelim: 30 Ağustos anısına Olta Balıkçılığı Festivali

Kocasinan Belediyesi tarafından 7 Eylül'de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı anısına ancak bir hafta sonra özel 'Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması' düzenleniyor. Bir hafta geç hatırlanan 30 Ağustos anısına yapılan bu etkinlik için ne denir: Uyan da balığa gidelim...

Uyan da balığa gidelim: 30 Ağustos anısına Olta Balıkçılığı Festivali

Kocasinan Belediyesi tarafından 7 Eylül'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılı anısına ancak bir hafta sonra özel ‘Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması' düzenleniyor. Yarışmada olta balıkçılığının yanı sıra sokak oyunları gibi etkinlikler de yer alıyor.

Kayseri’de Kocasinan Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. Yılı anısına ‘Kuşçu Olta Balıkçılığı Yarışması’ düzenleniyor.  Kuşçu Marina’da bugün itibarıyla başlayan yarışmada, olta balıkçılığının yanı sıra çeşitli sokak oyunları gibi farklı aktiviteler de gerçekleştirilecek. 

Öte yandan yarışmacı ve katılımcılara çeşitli ikramlar da bulunuluyor.

Haber Merkezi

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