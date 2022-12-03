Uyanamadığınız bir uykuya dalmamak için bu önerileri dikkate alın

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, karbon monoksit ve doğal gaz zehirlenmeleriyle ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunarak, 'Karbon monoksit zehirli bir gazdır ve insanlar bunun farkına varmıyor. Yoğunlaşmasıyla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde ve farklı zaman dilimlerinde eklem yerlerimizde bir gevşeme olduğunu ve bir şeylerin ters gittiğini bilmemize rağmen tatlı bir uykuya dalmak suretiyle yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide yok oluyoruz' dedi.

PAYLAŞ
  • 03.12.2022 12:25
  • Güncelleme: 03.12.2022 13:06
Uyanamadığınız bir uykuya dalmamak için bu önerileri dikkate alın
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan, karbon monoksit ve doğal gaz zehirlenmeleriyle ilgili vatandaşlara uyarılarda bulunarak, “Karbon monoksit zehirli bir gazdır ve insanlar bunun farkına varmıyor. Yoğunlaşmasıyla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde ve farklı zaman dilimlerinde eklem yerlerimizde bir gevşeme olduğunu ve bir şeylerin ters gittiğini bilmemize rağmen tatlı bir uykuya dalmak suretiyle yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide yok oluyoruz” dedi.

Kış ayının gelmesiyle beraber evlerde sobalar kuruldu, kombiler yanmaya başladı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Kızılkan da, yaptığı açıklamada vatandaşlara uyarılarda bulunarak, soba kurulması, kömür yakılması ve doğal gaz kullanımıyla ilgili önemli bilgiler verdi. Kızılkan, “Kış mevsiminin gelmesiyle beraber ısınma problemimiz ön plana çıktı. Sonbaharın ilk aylarıyla birlikte elektrikli ısıtıcılar ısınma problemlerimizi çözmeye çalışırken, artık sobaların kurulduğu, kaloriferlerin yandığı, doğalgaz kullanımının ön plana çıktığı mevsimin içerisindeyiz. Öncelikle katı yakıt olarak evlerimizde kullandığımız yakıtlarda sobayı kurarken bacayı temizlememiz gerektiğini, temiz olduğundan emin olduktan sonra sobayı kurmamız gerekiyor ve en kısa mesafeden boru bağlantılarını gerçekleştiriyoruz. Sobanın altına bir saç veya mermer koymak suretiyle sobayı oturttuktan sonra bağlantı yerlerini kontrol etmemiz gerekiyor. Duman sızdırmadığından emin olduktan sonra bina bacasına bağlantıyı gerçekleştirmek gerekiyor. Bunlardan sonra lodostan dolayı bacanın geri tepmesi veya bağlantı yerlerinden duman sızması olayına karşı da önlemleri almak gerekir. Özellikle kömürde üstten yakmak ön planda tutulmalıdır. Bunu yaparsak zehirlenmelerin önlemlerinden bir tanesi almış oluruz. Karbon monoksit zehirli bir gazdır ve insanlar bunun farkına varmıyor. Yoğunlaşmasıyla birlikte gecenin ilerleyen saatlerinde ve farklı zaman dilimlerinde eklem yerlerimizde bir gevşeme olduğunu ve bir şeylerin ters gittiğini bilmemize rağmen tatlı bir uykuya dalmak suretiyle yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide yok oluyoruz. Bu nedenle özellikle üstten yakmayı ön planda tutuyoruz. Lodoslu zaman dilimlerinde kesinlikle uyumadan 2 saat önce sobanın içerisine kömür atmamamız, en önemli davranışlardan bir tanesi olur” şeklinde konuştu.

Doğal gaza karşı alarm, hayat kurtarır

Kızılkan, “Doğal gazın yaygınlaşmasıyla beraber kombi ve merkezi sistemin bakımını yaptırmak suretiyle buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu konuda da vatandaşlarımızı uyarmamız gerekiyor. doğal gaz, havadan hafif bir gaz ve kaçak anında buna karşı sensörler oluşturmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız önlem olarak evlerinde mutlaka gaza karşı bir alarm cihazının koymasını ve üst tarafa monte etmelerini tavsiye ederiz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Uyanamadığınız bir uykuya dalmamak için bu önerileri dikkate alın

Uyanamadığınız bir uykuya dalmamak için bu önerileri dikkate alın

Başkan Çelik: 'Engelli birey olmayacağımızın garantisi yok'

Başkan Çelik: 'Engelli birey olmayacağımızın garantisi yok'

Büyükşehir, ana arterdeki yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmalarını tamamladı

Büyükşehir, ana arterdeki yol genişletme ve şerit düzenleme çalışmalarını tamamladı

Kayseri polisi hırsızlık çetesini çökertti: 600 bin TL'lik İran halısı ele geçirildi

Kayseri polisi hırsızlık çetesini çökertti: 600 bin TL'lik İran halısı ele geçirildi

Üçlü virüse dikkat

Üçlü virüse dikkat

Başkan Büyükkılıç, toplu ulaşım şoförleri ile buluştu

Başkan Büyükkılıç, toplu ulaşım şoförleri ile buluştu

Çok Okunanlar
1
Silahlı kavgada 1'i ağır 2 yaralı

Silahlı kavgada 1’i ağır 2 yaralı

2
Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Sivas Belediye hazırlıklarına başladı

3
Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

Gülsoy ve Bulut ailelerinin mutlu günü

4
Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar'a bağışladı

Günlük kazancını , SMA hastası Hasan Çınar’a bağışladı

5
ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

ERÜ Hastaneleri Başhekimi Horozoğlu: 'Diyabet, önlenebilir halk sağlığı sorunudur'

6
Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

Bu kurstan mezun olanlar, daha bilinçli anne baba oluyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beklenmeyen ölüm ilçeyi yasa boğdu

Beklenmeyen ölüm ilçeyi yasa boğdu

Araçlara lastik ve cam filmi kontrolü yapıldı

Araçlara lastik ve cam filmi kontrolü yapıldı

DAHA FAZLA
Ekmek hırsızları güvenlik kamerasından kaçamadı

Ekmek hırsızları güvenlik kamerasından kaçamadı

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kayseri'ye geliyor

CHP Lideri Kılıçdaroğlu Kayseri’ye geliyor

Son gelen zam sonrası motorine indirim bekleniyor

Son gelen zam sonrası motorine indirim bekleniyor

Kaymakam Tunç'tan Anlamlı ziyaret

Kaymakam Tunç'tan Anlamlı ziyaret

Kayseri'de balıkçılara denetim

Kayseri'de balıkçılara denetim