Uygulamada arama yapılan araçta 2 milyon 420 bin makaron bulundu
Niğde'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ekiplerin arama yaptığı araç içerisindeki aramalarında 2 milyon 420 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
- 20.04.2023 14:27
- Güncelleme: 20.04.2023 14:27
- 37
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, ekiplerin arama yaptığı araç içerisindeki aramalarında 2 milyon 420 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Niğde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ulukışla İlçesi Eminlik uygulama noktasında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 2 milyon 420 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN