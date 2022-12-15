Uygun fiyata daire vaadiyle, 3 kişiyi 900 bin lira dolandırdı

Kentsel dönüşüm kapsamındaki daireleri belediyedeki memurlardan aldığını ve uygun fiyata satacağını söyleyerek sahte tapu örnekleriyle 3 kişiyi dolandıran şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. 

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  • 15.12.2022 12:30
  • Güncelleme: 15.12.2022 12:30
Uygun fiyata daire vaadiyle, 3 kişiyi 900 bin lira dolandırdı

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Şikâyet üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli F.Ş.’nin (29) ilçe belediyelerince hayata geçirilen kentsel dönüşüm projelerinden aldığını iddia ettiği daireleri uygun fiyata satma vaadiyle 3 kişiyi toplam 900 bin lira dolandırdığını tespit etti. Şüphelinin sahte tapu örnekleri göstererek mağdur kişileri ikna ettiği belirlendi ve sahte satış sözleşmesi düzenlediği de belirlendi. 

Çalışmalar doğrultusunda F.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli, ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan adli makamlara sevk edilecek.

1ha

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