Uygun fiyatlı 0,10 gramlık 'altıncık' güvenli değil!

Sosyal mecralarda iddiaya göre genellikle uygun fiyatlarla satışa sunulan ve 'altıncık' olarak adlandırılan 0,10 veya 0,20 gramlık altınlar güvenilir değildir. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, “Vatandaşlar bu tür ilanlarla karşılaştıklarında bunlara itibar etmemeleri gerektiğini; çünkü piyasada Darphane onaylı olarak geçerli olan en düşük altın miktarının 1 gram olduğunu belirtti.

"Bu durumun normal olmadığını belirtmeliyim; çünkü bu ürün Darphane tarafından basılmamıştır. Darphane bir dönem yarım gram, 0.20 ve sizin gram dediğiniz 0.10 santim baremlerinde altın üretmişti. Ancak bu üretimi hemen dondurup durdurdu. Şu anda Darphane’nin piyasaya sürdüğü 1 gramın altında herhangi bir ürün bulunmamaktadır. Vatandaşlarımızın, internet üzerinden alacakları yarım gram veya bizim gramın onda biri ile yirmide biri olarak adlandırdığımız 0.10 ve 0.20 santimlik ürünlerin Darphane üretimi olmadığını bilmelerini istiyorum. Bu ürünlerin ayarları da pek güvenilir olmaz. Lütfen bu tür tuzaklara düşmeyin. Darphane tarafından basılan ve şu an piyasada geçerli olan en düşük altın miktarı 1 gramdır. Bu nedenle 1 gramın altındaki altınları çok değerli görmeyin ve bunlardan kâr elde edeceğinizi düşünmeyin. Bana göre bu yöntemler doğru değildir. Lütfen kuyumcunuzdan aldığınız ürünün kaç santim (10 santim, 20 santim gibi) olduğunu mutlaka kartın üzerine yazdırın. Böylece ileride bir sorun yaşarsanız veya altını geri satmanız gerekirse, 'Bunu sizden aldım, geri almak zorundasınız' diyebilirsiniz. Aksi takdirde hep zarar edersiniz; çünkü resmi olarak böyle bir altın basılmıyor ve üretilmiyor” şeklinde konuştu.