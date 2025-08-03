Uyku problemlerinin psikolojik etkileri nelerdir?

Yaz ayları ile birlikte birçok kişi uyku problemleri yaşayabiliyor. Uzmanlar, bu durumun temelinde sıcaklık ve nem artışının yanı sıra değişen yaşam alışkanlıklarının yattığını belirtiyor.

Tatil dönemlerinde değişen uyku düzeninin ve artan ekran kullanımının da biyolojik saati olumsuz etkilediğini belirten psikolog Mustafa Kömür, “Yaz aylarında birçok kişi uyku problemleri yaşamaya başlıyor. Bu durumun birkaç temel nedeni var. Özellikle sıcaklık artışı ve nem artışı, vücudun uykuya geçişini zorlaştırıyor. Çünkü kaliteli bir uyku için vücut ısımızın düşmesi gerekiyor. Aynı zamanda gün ışığının uzaması uyku hormonu dediğimiz melatoninin salgılanmasını zorlaştırıyor. Tatil dönemlerinde uyku saatinin uzaması, ekran kullanımının artması biyolojik olarak bizi etkiliyor. Bu durum, kaygı artışı, sinirlilik, stres gibi psikolojik olarak bizi doğrudan etkiliyor. Uyku hijyenine uygulamak, ekran süresini azaltmak, uykuya geçiş saatlerini belirlemek biyolojik olarak, bedenimizi rahatlatmak, vücut sıcaklığını düşürmek, serin ve karanlık bir ortamda uyumaya dikkat etmek alabileceğimiz önlemler arasında. Biz psikologlar olarak yaz döneminde artan sıcaklık ve nem artışının uyku problemlerini önlemek için bilişsel davranışçı terapi, bireysel danışmanlık gibi destekler sunabiliyoruz. Unutmayalım ki kaliteli bir uyku psikolojik sağlığın temelidir” diye konuştu.