Uykuda Sıçrama neden kaynaklanır ?

Hipnogojik jerk, uykuya dalış evresinde (hipnogojik evre) kasların aniden istemsiz kasılmasıyla ortaya çıkan refleksif bir harekettir. Kişi bu sırada genellikle düşüyormuş gibi hisseder ve sıçrayarak uyanır. Beyin, uykuya geçişi bazen kasların gevşemesiyle karıştırır ve 'düşme tehlikesi' sinyali verir. Kaslarda ani bir elektriksel boşalma yaşanır. Yorgunluk, stres, kafein, uykusuzluk bu refleksi tetikleyebilir. Hipnogojik Jerk Genellikle zararsızdır. Kişi bunu fark ettiğinde 'uçurumdan düşme' ya da 'boşluğa çekilme' hissi yaşar. Nadiren sık tekrar ederse uyku bozukluklarıyla ilişkili olabilir.

ÖNLEME YÖNTEMLERİ NEDİR ?

Hipnogojik Jerk'i önlemek için, her gün aynı saatte yatıp kalkmak, akşam saatlerinde kahve, çay ve enerji içeceklerini azaltmak, meditasyon yapmak, derin nefes almak ya da hafif bir akşam yürüyüşüne çıkmak, aşırı yorgun kalmamak ve yeterince uyumak, yatmadan önce yoğun egzersiz yapmamak, sessiz ve serin bir odada uyumak hem uykuya dalmayı kolaylaştırır hem de Hipnik Sıçrama önlenebilir.