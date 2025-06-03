Uyuşturucu hap ile yakalanan şahıs tahliye edildi

Kayseri’de Ocak 2025 tarihinde narkotik arama köpeği ile yapılan aramada naylon poşette 432 adet narkotik hap ele geçirilen F.G. gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanan F.G. ceza evine gönderildi. Sanık hakkında ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanık F.G. ve avukatı katıldı. F.G., “Uyuşturucu ticareti yapmıyorum. Kimseye madde sağlamadım. Suçsuzum beraatimi talep ediyorum” dedi. Avukatı ise müvekkilinin uyuşturucu madde sattığına dair hiçbir delilin olmadığını belirterek tahliyesini ve beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti sanık F.G.’ye ‘Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Sanık tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.