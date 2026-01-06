Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' suçundan 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. (30) saklandığı adreste yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak" suçundan 16 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. (30) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.