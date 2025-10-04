  • Haberler
  • Asayiş
  • Uyuşturucu madde emdirilmiş kağıtla yakalanan şahıs 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Uyuşturucu madde emdirilmiş kağıtla yakalanan şahıs 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de uyuşturucu madde emdirilmiş kâğıtla yakalanan O.A. 16 yıl 3 ay hapis ve 162 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Uyuşturucu madde emdirilmiş kağıtla yakalanan şahıs 16 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı

Antalya’dan Sivas istikametine giden yolcu otobüsünde Kayseri sınırları içerisinde yapılan çalışmada uyuşturucu madde emdirilmiş kâğıt ele geçirildi. Konu ile ilgili O.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili O.A. hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ suçundan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık O.A. ile avukatı katıldı. 
Sanık, “tutuksuz yargılanmak istiyorum” derken avukatı ise, “Müvekkilim 2-3 yıldır kullanmaktadır. Kimseye uyuşturucu satmamıştır. Tanık arkadaşı ile sanıkla uyuşturucu almaya gitmişlerdir.  Birlikte Sivas’a dönerken Kayseri’de yakalanmışlardır. Yakalanan madde kullanmak için alınmıştır. Satışa hazır bulunmamıştır. Madde kişisel kullanım sınırları içerisindedir” dedi. Mahkeme heyeti sanığın 16 yıl 3 ay hapsine ve 162 bin TL adli para cezasına karar verdi.

Haber Merkezi

