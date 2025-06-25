Uyuşturucu madde kullanan kişi tedavi olmak istediğinde yasal işlem uygulanır mı?

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde Başkomiser Mehmet Şahin ve Polis Memuru Mustafa Güneş Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘ Emniyet Raporu’ programına konuk olarak moderatör Yeliz Bayazıt’ın sorularını yanıtladı.

Polis Memuru Mustafa Güneş, En İyi narkotik polisi Anne projesi hakkında bilgiler verdi. Memur Güneş: “Madde bağımlılığında ailelerimizin doğru bildiğini düşündüğü aslında yanlışlar da var. Çocuğunu nasıl takip edecek? Çocuğun cebinde ne görürse? Odasında ne görürse? Çoğu şeyin aslında ailede başladığını biliyoruz biz. Nereden biliyoruz? Uyuşturucuya başlayan kullanıcıların iki kişiden birisi, az bir rakam değil. “Bu maddeyi ilk nerede kullandın” dediğimizde iki kişiden birisi “kendi odamda, kendi evimde kullanıyorum” cevabını veriyor. Şimdi böyle bir durumda aslında sorunların çoğu insanın kendi evinde başlıyor. Daha polis yok devrede. Biz yokuz. Herhangi bir adli sıfat yok. Ve bunu ailede genellikle yüzde 85, yüzde 90 oranındaki oranla ilk fark eden kişi anne. Zaten bunun için en iyi narkotik polisi anne diyoruz. Bakın biz değiliz en iyi narkotik polisi. Anneler. Annenin duyarlılığını arttırdığımızda, çocuklarını daha iyi takip ettiğinde, odasında hayatın olağan akışına aykırı bir cisim, madde, materyal adına ne dersek diyelim, gördüğü anda ya da çocuktaki fiziksel bir değişikliği, bedensel bir değişikliği, psikolojik bir değişikliği, davranışsal bir bozukluğu, dışarıda çok mu vakit geçiriyor, evde odasına mı kapanıyor, davranışsal olarak farklılıklar mı var? Bunu en iyi fark eden anne. Bu bakımdan biz bu projeden yola çıkarak böyle bir iletişim yaptık ki çok ciddi hedef kitlelerimize ulaşıyoruz. Ulaşma konusunda çok problem yaşamıyoruz. Çünkü paydaş kurumlar olarak işte Milli Eğitim, Müftülük, Belediyeler, Yüksek Öğretim Kurumu zaten bağımlılıkla mücadele anlamında her türlü desteği veriyor. Sayın Valimiz zaten bu konuda bizim önümüzü açıyor. Sayın Emniyet Müdürümüz, Narkotik Şube Müdürümüz, bizler zaten sahadayız, ekiplerimiz sokakta, bizler bilgilendirme faaliyetlerindeyiz. Çünkü biz şunu biliyoruz, kaybedecek bir tane bile çocuğumuz yok. Biz bu bilinçte çalışıyoruz. Gece gündüz mesai mefhunu gözetmeden çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Polis Memuru Güneş, uyuşturucu madde kullanan kişilerin tedavi kuruluşlarına gittiği takdirde herhangi bir cezai işlem uygulanmadığını belirterek şunları söyledi: “Türk Ceza Kanunu 192. Maddesine göre bir kişi madde kullanıyor ve tedavi olmak istiyorsa şahsı eğer biz yakalamamışsak, kendisi tedavi kuruluşuna giderse herhangi bir yasal işlem yapılmaz.”