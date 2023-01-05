Uyuşturucu madde operasyonunda 12 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalara devem ediyor. Böylece polis ekiplerince son 5 günde yapılan operasyonlarda 12 zehir taciri yakalandı.

Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.