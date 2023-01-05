Uyuşturucu madde operasyonunda 12 gözaltı
Kayseri'de polis ekiplerince son 5 günde yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla 12 kişi yakalandı.
- 05.01.2023 15:55
- Güncelleme: 05.01.2023 15:55
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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalara devem ediyor. Böylece polis ekiplerince son 5 günde yapılan operasyonlarda 12 zehir taciri yakalandı.
Yapılan aramalarda 6 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek ve yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
1ha
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