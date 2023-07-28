Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda yapılan operasyonda Tomarza İlçesi Kevenağıl Mahallesi'nde S.K. isimli şahsın kullanmakta olduğu Konteyner içerisinde 10 gram Kubar Esrar maddesi ve konteynerin bulunduğu tarlada 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca jandarma ekiplerince H.H. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Şüpheli S.K. ve H.H. hakkında Cumhuriyet Savcısı talimatı ile tahkikata başlandı.