Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

 Kayseri'de jandarma ekiplerince yapılan uyuşturucu madde operasyonunda 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. 

PAYLAŞ
  • 28.07.2023 16:49
  • Güncelleme: 28.07.2023 16:49
  • 94
Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Tomarza İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda yapılan operasyonda Tomarza İlçesi Kevenağıl Mahallesi'nde S.K. isimli şahsın kullanmakta olduğu Konteyner içerisinde 10 gram Kubar Esrar maddesi ve konteynerin bulunduğu tarlada 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca jandarma ekiplerince H.H. isimli şahsın evinde yapılan aramada ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 22 adet tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Şüpheli S.K. ve H.H. hakkında Cumhuriyet Savcısı talimatı ile tahkikata başlandı.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Büyüksimitci: 'Haziran ayında 291 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik'

Büyüksimitci: 'Haziran ayında 291 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik'

Kocasinan'ın Boks Sporcusu Ayla Fırat, Türkiye şampiyonu oldu

Kocasinan'ın Boks Sporcusu Ayla Fırat, Türkiye şampiyonu oldu

KTO Yönetiminden Ankara'da 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

KTO Yönetiminden Ankara'da 'Hayırlı Olsun' Ziyareti

Yeşilhisar'a Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Müjdesi

Yeşilhisar'a Yarı Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu Müjdesi

Vekil Ayşe Böhürler, Melikgazi Muhtarlarıyla 'Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi

Vekil Ayşe Böhürler, Melikgazi Muhtarlarıyla 'Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi

Talas'ta görüntü kirliliğine geçit yok

Talas'ta görüntü kirliliğine geçit yok

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Kayseri'de suya 7 zam geldi

Kayseri’de suya 7 zam geldi

6
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son 2 günde aranan 7 şahıs yakalandı

Son 2 günde aranan 7 şahıs yakalandı

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

DAHA FAZLA
Süresiz Nafaka Sistemi Değişiyor

Süresiz Nafaka Sistemi Değişiyor

Başkan Ali Erbaş, Kerbela Hutbesini Kayseri'de irad etti

Başkan Ali Erbaş, Kerbela Hutbesini Kayseri'de irad etti

Başkan Yalçın Haziran Ayı İhracat Rakamlarını Değerlendirdi

Başkan Yalçın Haziran Ayı İhracat Rakamlarını Değerlendirdi

Kocasinan'dan sıcak havada sokak hayvanlarına su ve mama takviyesi

Kocasinan'dan sıcak havada sokak hayvanlarına su ve mama takviyesi

Başkan Gülsoy: 'Haziran ayında 152 ülkeye 291 milyon 126 bin dolar ihracat yaptık'

Başkan Gülsoy: 'Haziran ayında 152 ülkeye 291 milyon 126 bin dolar ihracat yaptık'