Uyuşturucu madde operasyonunda 2 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Böylece Kocasinan’ın Mimarsinan Mahallesi’nde belirli ikametlerde yapılan aramalar sonucunda, 185,85 gram metamfetamin, 1 parça halinde 1,4 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan V.H ve E.D ise ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılarak gözaltına alınırken, A.B.’ye de ‘Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçundan işlem yapıldı ve serbest bırakıldı.