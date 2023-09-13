Uyuşturucu madde operasyonunda 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Böylece iki ayrı adreste gerçekleşen operasyonda 2 şüphelinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçildi. Düzenlenen operasyonda 1 kilo 230 gram metamfetamin ele geçirilerek yakalanan 2 şüpheli ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

Diğer yandan son 5 günde kent merkezinde yapılan 22 operasyonda, 44 zehir taciri yakalandı. 8 şahıs tutuklandı ve yapılan aramalar sonucunda 13 gram bonzai, 60 gram esrar, 120 adet sentetik ecza hap, 1 adet tabanca, 2 adet av tüfeği, 5 adet hassas terazi ele geçirildi.