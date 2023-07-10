Uyuşturucu madde operasyonunda 5 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, uyuşturucu maddeye yönelik çalışma başlattı. Melikgazi İlçesine bağlı Battalgazi Mahallesinde bulunan bir adrese düzenlenen operasyonda hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’, ‘uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak’ suçlarından A.E., C.A., H.K., F.M. ve M.K yakalandı.

Yapılan aramada ise 4 parça halinde 155,55 gram kannobinoid maddesi ele geçirildi. Suç unsurlarıyla birlikte gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.