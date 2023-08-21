Uyuşturucu madde operasyonunda 6 gözaltı

Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 25 parça halinde 125 gram sentetik kannobinoid maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. 

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  • 21.08.2023 12:52
  • Güncelleme: 21.08.2023 12:52
Uyuşturucu madde operasyonunda 6 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şehirde huzur ve güvenliği korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Narkotik ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında Melikgazi İlçesi Şirintepe Mahallesi’nde S.B. ve T.K isimli şahısların  uyuşturucu madde  ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. 

Yapılan operasyonda 25 parça halinde 125 gram sentetik kannobinoid maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Suç unsurlarıyla birlikte yakalanan S.B., T.K., A.C., B.A., K.L., S.A.C, M.M isimli 6 şüpheli gözaltına alındı. 

Öte yandan S.B isimli şahsın 2 kez ‘Basit yaralama’ ve  ‘Uyuşturucu madde kullanmak’ suçlarından arandığı tespit edildi. Diğer şahıslara ise ‘Uyuşturucu madde bulundurmak’ ve ‘ Uyuşturucu madde kullanmak’ suçlardan haklarında işlem yapıldı.

1ha

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