Uyuşturucu madde operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 42 kilo 700 gr esrar, 100 bin adet captagon hap ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile ele geçirilen 3 kişi ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan 3 kişi adliyeye sevk edildi. 

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  • 16.08.2023 16:23
  • Güncelleme: 16.08.2023 16:23
Uyuşturucu madde operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getirmeye çalışan 3 şüpheli ve ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan 3 kişi adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolünden geçirildi.
Suç unsurlarıyla birlikte 3 kişi, toplamda 42 kilogram 700 gram plaka esrar, 100 bin adet captagon hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ile yakalanmıştı.

Olayla ilgili 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1ha

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