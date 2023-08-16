Uyuşturucu madde operasyonunda 6 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında düzenlediği operasyonda şehre yüklü miktarda uyuşturucu madde getirmeye çalışan 3 şüpheli ve ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan aranan 3 kişi adliyeye sevk edilmek üzere sağlık kontrolünden geçirildi.

Suç unsurlarıyla birlikte 3 kişi, toplamda 42 kilogram 700 gram plaka esrar, 100 bin adet captagon hap ve bir adet ruhsatsız tabanca ile yakalanmıştı.

Olayla ilgili 6 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.