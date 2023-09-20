Uyuşturucu madde operasyonunda 9 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri 'uyuşturucu madde ile mücadele' kapsamında düzenlediği operasyonda 9 kişiyi yakaladı. Çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan şüpheliler, sağlık kontrolü sonrası adliyeye sevk edildi.
- 20.09.2023 17:35
- Güncelleme: 20.09.2023 17:35
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘uyuşturucu madde ile mücadele’ çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda 9 şüpheli; 66 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5 gram metamfetamin, bir adet hassas terazi, 86 gram eroin, 5 bin adet tramadol sentetik ecza hapı ve 178 adet Lyrica sentetik ecza hapıyla birlikte yakalandı.
Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
1ha
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