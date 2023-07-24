Uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

 Kayseri'de narkotik polisi ekiplerince yapılan operasyonda 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından 7 kişi gözaltına alındı. 7 şahıs işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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  • 24.07.2023 16:34
  • Güncelleme: 24.07.2023 16:34
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Uyuşturucu madde operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda Sokak Suçları İle Mücadele  Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalarda M.F, H.F, Y.A ve C.A.Y isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda 11 parça halinde 64,25 gram Metamfetamin maddesi, 1 adet hassas terazi, 2 parça alüminyum folyo rulosu ve 8 bin 200 lira para ele geçirildi. 

Y.A, M.F, H.F ve C.A.Y isimli şahıslar hakkında ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan yasal işlem yapılarak gözaltına alındı, Y.A isimli şahsın ‘uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan 3 adet aranması ve 3 yıl 19 ay 26 gün kesinleşmiş cezası olduğu, H.F isimli şahsın ise hırsızlık ve basit yaralama suçlarından ifadeye yönelik aranması olduğu tespit edildi. A.Ç, K.A. ve O.Y isimli şahıslara ise ‘Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak’ suçundan işlem yapıldı. 

Gözaltına alınan toplam 7 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

1ha

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