Uyuşturucu madde suçuyla aranan 6 firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan; 10 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K., 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.Y., 2 adet ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan aranan 8 yıl 8 ay hapis cezası ile 8 bin 30 lira para cezası bulunan M.B., ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan; 3 yıl 3 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.E.K., 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.T., 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan B.A., olmak üzere toplamda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.