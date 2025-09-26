Uyuşturucu madde ticareti suçundan 11 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı

  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan yaya devriye kontrolleri sırasında uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. yakalanarak hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince Bürüngüz Camii önünde yaya devriye sırasında yapılan kontrollerde; hakkında uyuşturucu uyarıcı maddde ticareti yapmak veya sağlamak suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.G. (43) yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

