Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerini yapmış olduğu operasyon sonucunda uyuşturucu madde ticaretinden 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan bir şahıs yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapmış olduğu operasyonlar sonucunda;
'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 38 yaşındaki M.A. saklandığı adreste yakalandı. Şahıs adli işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.