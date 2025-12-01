  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan şahıs yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D. (35) isimli şahıs saklandığı adreste yakalanarak
cezaevine teslim edildi.

