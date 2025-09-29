Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı
Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada F.K. (36) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tüfek, 287 adet kök hint keneviri, 193,75 gram narkotik madde, 121 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan sıvı madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; F.K. (36) "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "2313 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.
