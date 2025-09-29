  • Haberler
Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada F.K. (36) gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda ise 1 adet ruhsatsız tüfek, 287 adet kök hint keneviri, 193,75 gram narkotik madde, 121 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan sıvı madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli gözaltına alındı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ticareti yapan ve torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik   gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; F.K. (36) "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" ve "2313 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üstünde ve ikametinde yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tüfek, 287 adet kök hint keneviri, 193,75 gram narkotik madde, 121 gram uyuşturucu madde yapımında kullanılan sıvı madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Haber Merkezi

