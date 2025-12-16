  • Haberler
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (38) ve 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. (40) saklandıkları adreslerde yakalandı.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 2 firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan  A.T. (38) ve 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. (40) saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

