Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 2 firari yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (38) ve 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. (40) saklandıkları adreslerde yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adreslere gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde; Haklarında "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.T. (38) ve 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. (40) saklandıkları adreslerde yakalanarak cezaevine teslim edildi.