Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan firari yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. (37) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyonda; hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. (37) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.