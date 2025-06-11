  • Haberler
  • Asayiş
  • Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan firari yakalandı

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. (37) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan firari yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyonda; hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama” suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y. (37) saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Ümit Özdağ, tutuklanma nedenini Öcalan'a bağladı
Ümit Özdağ, tutuklanma nedenini Öcalan'a bağladı
Vali ve Rektör Amca Miniklerin İsteğini Yerine Getirdi
Vali ve Rektör Amca Miniklerin İsteğini Yerine Getirdi
Türk Kızılay 157. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor
Türk Kızılay 157. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutluyor
Kayseri'de Kütüphane Sayısı 29'a Çıktı
Kayseri'de Kütüphane Sayısı 29'a Çıktı
Kartal Kavşağı Projesi için Alternatif Güzergah Arayışı
Kartal Kavşağı Projesi için Alternatif Güzergah Arayışı
Büyükkılıç, Uluslararası Öğrencilerle Buluştu
Büyükkılıç, Uluslararası Öğrencilerle Buluştu
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!